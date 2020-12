Regionale vorerst digital

Wegen der Corona-Einschränkungen soll die Kooperationsausstellung Deltabeben Regionale 2020 digital eröffnet werden. Wie die Kunsthalle Mannheim am Dienstag mitteilte, laden die Beteiligten Interessierte am Samstag, 12. Dezember, um 17 Uhr zu einem digitalen „Grand Opening“ ein. Kunsthallen-Direktor Johan Holten berichtet in seiner Begrüßung vom Entstehungsprozess der Regionale, anschließend soll es einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellungsräume geben.

Die Regionale ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kunsthalle Mannheim, des Mannheimer Kunstvereins, des Port 25 sowie des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums und des Kunstvereins Ludwigshafen. Die Ausstellung findet alle zwei Jahre statt und beschäftigt sich dieses Jahr mit Werken von internationalen, in der Metropolregion lebenden Künstlern. seko

Info: Mehr Informationen unter: kuma.art

