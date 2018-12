Regisseur Kutz ist tot

Polens renommierter Filmregisseur Kazimierz Kutz (Bild) ist nach langer und schwerer Krankheit gestern im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in der Nähe Warschaus gestorben. Das hat die Agentur PAP unter Berufung auf seine Ehefrau Iwona Swietochowska-Kutz gemeldet. Kutz hatte an der Filmhochschule in Lodz studiert.

Später realisierte der 1929 im schlesischen Szopienice geborene Künstler eigene Projekte. Ab den 1950er Jahren machte er einen Filmzyklus über seine Heimat Schlesien. In „Das Salz der Schwarzen Erde“ (1970) und „Eine Perle der Krone“ (1972) porträtierte er die Region, Zentrum der Schwerindustrie, und ihre Bewohner. Kutzs Filme wurden unter anderem auf den Filmfesten in Grenoble und Mailand geehrt. Sein Können war auch am Theater gefragt: Kutz führte unter anderem in Krakau, Breslau (Wroclaw) und Warschau Regie. dpa (Bild: dpa)

