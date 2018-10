Regisseur mit britischem Humor

Zuletzt hat er in Mannheim im Dezember 2016 Händels „Hercules“ inszeniert, mit dem das Nationaltheater dann auch bei den Opernfestspielen in Mannheims Partnerstadt Bydgoszcz gastierte: der britische Regisseur Nigel Lowery. Nun setzt er die „Meistersinger“ in Szene – mit britischem Humor, wie es heißt. Er zeichnet auch für Bühnenbild und Kostüm verantwortlich. Viele seiner Kostüme basieren auf historischen Schnittmustern. Lowery studierte Theaterdesign an der Central St. Martin’s School of Art und absolvierte Kurse in Musiktheorie und Klavier. Danach arbeitete er als Bühnenbildner. Seine Ausstattung der „Ring“-Inszenierung am Royal Opera House Covent Garden in der Spielzeit 1994/95 erhielt einen Bühnenbildpreis. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018