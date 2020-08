Regisseur Valentin Schwarz fordert mehr Mumm von Theaterleuten

Eigentlich wäre Valentin Schwarz gerade die heißeste Figur Kulturdeutschlands. Er würde auf dem Grünen Hügel in Bayreuth als Gesprächspartner begehrt, seine Deutung von Wagners „Ring des Nibelungen“ heiß diskutiert sein. Doch all das wurde wegen Corona um zwei Jahre verschoben. Was macht das mit dem Regisseur? - ein Gespräch.

Herr Schwarz, wie sehr schmerzt es, dass ihr„Ring“ in

...