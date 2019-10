Reime mit Witz

Mit deutschem Hip-Hop ist das ja so eine Sache. Entweder er versenkt sich selbst hüfttief im Pathos oder rutscht gnadenlos die Klippe herab in den Klamauk. Dem schmalen Pfad durch diese tiefen Schluchten folgten zum Glück mal wieder Die Orsons in der Heidelberger Halle02. Das auf dem Stuttgarter Hit-Label „Chimperator“ (auch Cro ist hier zu finden) verortete Quartett lud zur Genre-sprengenden Exkursion auf „Orson Island“, der imaginären Insel im musikalischen Bermudadreieck. Direkt der Auftakt-Song „Grille“ holt die Menge ab. Besingt der Refrain auch eine Zehn-Minuten-Microparty, gaben Maeckes, Tua, Kaas und Bartek aka Plan B für die nächsten anderthalb Stunden ordentlich Gas. Ob zeitgenössische Autotune-Orgie oder klassisches Punchline-Konglomerat – der schwäbische Eklektizismus funktioniert. Das Publikum zeigt sich – nicht zuletzt bei den gerade mal zwei Monate alten Stücken des neuen Albums – textsicher wie feierwütig. Und vertreibt die Kopfschmerzen der nach eigenen Angaben verkaterten Musiker.

Konfettikanone wird geladen

Auch wenn zuletzt vor allem Orsons-Mitglied Maeckes auf Solo-Pfaden wandelte, zeigen sich die Vier als starke Einheit, in der allen Beteiligten genug eigener Raum bleibt. Etwa wenn Rapper Kaas bei „Schneeweiß“ mit roten Laseraugen verkleidet die sonst verdunkelte Bühne für sich hat oder Tua statt übers Wasser zumindest über die Fans schreitet. Zusammen mit einem Live-Schlagzeuger und DJ schaukelt sich die Stimmung konstant hoch. Lediglich bei einer an der Gitarre begleiteten Akustik-Version von Soulja Boys „Turn My Swag On“ gibt es eine kleine Verschnaufpause. Schade, dass bei dem anschließenden Reime-Kracher „Phase“ die Qualität etwas absäuft.

Pünktlich zur Zugabe wird die Konfettikanone geladen und die Wortakrobaten fahren noch mal richtig auf. Laut, lustig und etwas launisch zeigen „Dear Mozart“, „Rosa, Blau oder Grün“ sowie der Orson-Ursong „Schwung in die Kiste“, wie eine leider eher selten gewordene Kombination in der deutschen Musik gelingt: Entertainment mit Anspruch.

