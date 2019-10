Reise in die Welt des jungen Kinos

Noch einmal ist fast alles wie gewohnt: Ab dem 14. November laden Direktor Michael Kötz und sein Team in Mannheim und Heidelberg zu einer vielfältigen Reise in die Welt des jungen internationalen Autorenkinos ein. Insgesamt 57 Filme umfasst das elftägige Programm des Festivals, das ab dem kommenden Jahr vom künftigen Leiter Sascha Keilholz verantwortet wird. Deshalb hat sich das „alte“ Team zum Abschied etwas Neues einfallen lassen: Die Auswahl der Hauptpreise wird nicht von einer Fachjury, sondern vom Publikum anhand der vor jeder Vorführung verteilten Bewertungsbögen getroffen werden. Das gab das Festival am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Ohne auf bekannte Namen zu setzen, weder bei den Regisseuren noch bei den Darstellern, verzeichnet das Festival regelmäßig über 50 000 Besucher (bei mehr als 40 000 verkauften Karten). Wie Michael Kötz betonte, sei dies nur dadurch zu erklären, dass das Publikum der Filmauswahl vertraue. Dieses Vertrauen möchte die Leitung honorieren, indem die Zuschauer am Samstag, 23. November, bestimmen, wer die drei Hauptauszeichnungen erhält, den „Grand Newcomer Award“, den „Talent Award“ sowie den „Special Award“. Zur Auswahl stehen für die erstgenannten Preise 19, für den dritten Preis 18 Filme. Die Preisträger sind am letzten Tag des Festivals, Sonntag, 24. November, noch einmal zu sehen.

Zahlreiche Premieren

Auf Premieren setzt das Festival, das sich auf Werke junger Regisseure spezialisiert hat, auch in diesem Jahr; immerhin 19 deutsche und drei europäische Premieren umfasst das Programm. Zwei Filme werden als Weltpremiere gezeigt, darunter der als „fernöstliches Meisterwerk“ charakterisierte Beitrag „Under the Turquoise Sky“ des japanischen Schauspielers und Regisseurs Kentaro, der zur Eröffnung des Festivals in Heidelberg läuft und danach wie die meisten Filme noch mehrmals in beiden Festivalstädten gezeigt wird. Ein vom Wohlstand verwöhnter junger Japaner wird darin mit elementaren Herausforderungen des Lebens in der Mongolei konfrontiert.

Spielorte in Mannheim sind erneut das Stadthaus N 1 sowie das Atlantis-Kino, in Heidelberg laufen die Filme in Zelten auf dem Messplatz. Ebenfalls wie gewohnt werden die Filme in Originalfassung und (außer im Atlantis) mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Ticketverkauf beginnt am 31. Oktober, Verkaufsstellen gibt es auf dem Mannheimer Paradeplatz und in Heidelberg auf der Hauptstraße (Ecke Theaterstraße). Auch per Internet (tickets.iffmh.de) sind Karten verfügbar. Die 68. Festivalausgabe wartet zudem mit einer Buchpublikation auf, in der das Festival-Team auf die Geschichte der international renommierten Veranstaltung zurückblickt.

