Reise über Grenzen zu sich selbst

„Sutra“ ist eine Mischung aus asiatischer Kampfkunst und Tanz. Aus dieser Verbindung entsteht jedoch etwas, das über die beiden Bewegungsformen hinausgeht. „Sutra“ (Kette) beschreibt aber auch eine Reise zu sich selbst, eine Reise, bei der kulturelle Grenzen überschritten werden, bei der Einendes und Trennendes gefunden wird. Diese außergewöhnliche, Grenzen sprengende Choreographie von Sidi Labri Cherkaoui traf im Ludwigshafener Pfalzbau auf einhellige Begeisterung.

Außergewöhnlich ist das Werk des Belgiers mit marokkanischen Wurzeln aus mehreren Gründen. So entstammt die Idee dazu einer Reise, die Cherkaoui 2007 an einer Lebenswende zu den Shaolin-Mönchen unternahm, wo er deren Lebenswelt mit der engen Beziehung zwischen Meditation und Kung Fu kennenlernte. Er kreierte sein Stück nicht mit einer herkömmlichen Tanzcompagnie, sondern schuf es mit den Mönchen selbst. Der einzige gelernte Tänzer ist sein Assistent Ali Thabet, der aber ursprünglich aus dem Kung Fu kommt und die Reise sozusagen für Cherkaoui unternimmt.

Wie Dominosteine

Seit der Uraufführung 2008 hat „Sutra“ in über 80 Städten in 33 Ländern für Furore gesorgt. Was das Werk zudem außergewöhnlich macht, ist das Bühnenbild des englischen Bildhauers Anthony Gormley. Seine 21 an ihrer Längsseite offenen, robusten Holzkisten sind mehr als nur Struktur gebende Dekoration, sondern ein Hauptbestandteil der Choreografie. Sie werden zu Podesten, zur Bühne auf der Bühne, zu Mauern, Türmen, Torbögen, einem getürmten Bettenlager. Sie fallen um wie Dominosteine und geben – schräg aufeinanderliegend – wieder ein neues Bild. In ihnen verschwinden die 18 Mönche – unter ihnen auch ein ungeheuer gewandtes Kind – wie in Särgen oder Schränken, tauchen unvermittelt wieder auf.

Sie kämpfen mit Körpern, Fäusten, Stöcken und Schwertern akrobatisch auf, in und zwischen den Kisten, gestalten mit ihnen immer wieder neue Zusammenstellungen. Die Musik dazu stammt vom polnischen Komponisten Szymon Brzoska, wird – mit ihm am Klavier – live gespielt und ist eine Art Kammermusik mit asiatisch-meditativen Anklängen.

