Reisende im Datenstrom

Sie haben eine Heldenreise unternommen, die vier „Digital Immigrants“, worunter man Menschen verstehen darf, die den Umgang mit digitalen Medien und Techniken erst im späteren Verlauf ihrer Leben erlernt haben. Sie haben den Datenstrom durchschwommen, um in den Weiten des Webs nach einer besseren Welt zu suchen, und sind nun hierher – auf die Bühne des Jungen Nationaltheaters Mannheim (NTM) – gekommen, um die „Natives“ zu retten. Was wiederum jene „Eingeborenen“ meint, die quasi in die digitale Welt hineingeboren wurden.

Diese gilt es zu warnen, krankten sie doch an „Orientierungslosigkeit, Entgrenzung und Unwissenheit“. Auf der einen Seite also die unbedarften jungen Leute, „diese Jugendlichen heute, keinerlei Durchsetzungskraft, eine ahnungslose Meute“, wie es in einem Electro-Pop-Lied hießt, das im Theatersaal erklingt; und auf der anderen Seite die weisen Älteren, die wissen, was gut und richtig ist? So leicht und bequem macht es sich „Trollwut – ein Diskurs-Musical“ in der Regie von Hannah Biedermann (die am Jungen NTM auch das fabelhafte Stück „Die Regeln des Sommers“ inszeniert hatte) beileibe nicht.

Gute Grundlage für tiefere Debatte

Die Koproduktion des Theaterkollektivs pulk fiktion mit Freies Werkstatt Theater Köln, FFT Düsseldorf, LOT Braunschweig und Junges NTM wirft bei seiner Mannheim-Premiere vielmehr einen differenzierten, vielstimmigen und (selbst-)kritischen Blick auf die digitale Lebenswelt der Gegenwart. Die Performer Norman Grotegut, Manuela Neudegger, Nicolas Schneider und Conni Trieder, angetan in schrillen Kostümen mit hohem Haar- und Flokati-Anteil (Ausstattung: Ria Papadopoulou) reden, singen und musizieren rund um Fragen wie „Welche Nachrichten beschäftigen euch?“ oder „Wie bildest du dir deine eigene Meinung?“; die Stimmen Befragter werden eingespielt, Themen wie Pressefreiheit erörtert und das Troll-Unwesen beleidigender Kommentare und Hetze im Web verhandelt. Zugleich weist Neudegger darauf hin, dass das Internet auch Austausch, Mitsprache und öffentlichen Diskurs ermögliche.

Und dass mit Information auch Verantwortung einhergeht, legt ein Song (Musik: Nicolas Schneider, Conni Trieder) wie „Lieber nicht gewusst“ nahe, der einstürzende Textilfabriken, Niedriglöhne auf Kakao-Plantagen und Kinderarbeit in Coltan-Erz-Minen thematisiert. „Werdet laut und rettet uns, empört euch, lauter und lauter“, formulieren die Performer schließlich im letzten Lied der einstündigen Aufführung.

Gewinnend schräg, humor- und gehaltvoll zugleich, bietet die Uraufführung der preisgekrönten Performancegruppe pulk fiktion mithin nicht nur anregende Theaterunterhaltung, sondern vor allem auch eine profunde Ausgangsbasis für weiterführende Diskussionen unter den Zuschauern ab 13 Jahren, an die sich die Produktion vorwiegend richtet.

