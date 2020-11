Reize vor Ernennung

Der Schweizer Andreas Reize soll der neue Leiter des Thomanerchors in Leipzig werden. Der 1975 in Solothurn geborene Reize wurde von der Auswahlkommission nach einem Verfahren vorgeschlagen, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Wir freuen uns, mit Andreas Reize einen Kandidaten gefunden zu haben, mit dem wir den Aufbruch ins 21. Jahrhundert erfolgreich fortsetzen können“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Reize soll die Nachfolge von Kantor Gotthold Schwarz antreten, dessen Vertrag mit der Stadt vereinbarungsgemäß am 30. Juni 2021 endet. Der Amtsantritt ist für September 2021 geplant. Am 16. Dezember entscheidet der Leipziger Stadtrat über die Personalie. Reize ist seit 2011 Direktor des Zürcher Bach-Chores sowie seit 2019 Erster Gastdirigent am Theater Biel-Solothurn für den Bereich Alte Musik. dpa

