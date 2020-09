Reizvoll und anregend

Mit einer sehr reizvollen und anregenden Auswahl seiner Arbeiten präsentiert sich der Würzburger Maler und Grafiker Gerry Schmidt zurzeit im Engelsaal des Tauberbischofsheimer Kunstvereins.

Das beherrschende Motiv der meist klein- bis mittelformatigen Bilder ist die Natur, genauer: in Gestalt der Motive „Baum“ oder auch „Wald“, die dabei unter verschiedenen Blickwinkeln und Sichtweisen – mal gegenständlich, mal impressionistisch oder nahezu abstrakt, mal mit dem Medium der Bleistiftzeichnung, mal der Malerei in Mischtechnik – aufgefasst und darstellerisch variiert werden.

Dozent und freischaffend

Gerry Schmidt wurde 1952 in Rottenbauer bei Würzburg geboren und studierte ab 1976 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Seit 1986 ist der als freischaffender Künstler tätig, seit 2000 auch als Dozent in Nürnberg. Dort war er bis zum Jahr 2017 Leiter der Studienwerkstatt für Lithografie und Siebdruck.

Gerry Schmidts Naturdarstellungen sind stark architektonisch geprägt, wie Dr. Armin Stremlau, der den persönlich anwesenden Künstler seit der gemeinsamen Zeit auf dem Würzburger Röntgen-Gymnasium kennt, in seiner Vernissage-Einführung im Tauberbischofsheimer Engelsaal hervorhob.

Herangehensweisen

In dem daran anschließenden, aufschlussreichen Gespräch der beiden wurden die Motive, Hintergründe und die unterschiedlichen Herangehensweisen in Schmidts Arbeiten nach und nach deutlich.

Sein bevorzugtes Medium ist die Bleistiftzeichnung, manchmal auf vorbehandelten Papiergründen, mit der oft erstaunliche, unerwartete Resultate erzielt. Naturformen, etwa das Geäst eines Baumes, werden vereinfacht und manchmal fast in reine grafische Strukturen aufgelöst, so dass die Grenze von der Gegenständlichkeit zur Abstraktion aber auch die Grenze zwischen Zeichnung und Malerei fließend wird.

Die räumliche Staffelung der Bildausschnitte spielt gleichfalls eine große Rolle.

Dogmatische Verengung der Sehweisen ist Gerry Schmidt fremd. Er sucht und findet immer neue Ansätze zur Erfassung der äußeren Wirklichkeit.

Deren verborgene beziehungsweise leicht zu übersehende Dimensionen („Dazwischen sehen“ – der Titel der Ausstellung ist auch Programm) arbeitet er mit unkonventionellen Mitteln, sparsamer, das Wesentliche betonender Ästhetik (verschiedene Grauschattierungen) und vergleichsweise geringem technischen Aufwand heraus.

Aufs Wesentliche reduziert

Als Ergänzung dazu sind noch einige ebenfalls aufs Wesentliche reduzierte, grün monochrome Bilder in Mischtechnik zu sehen, von denen eine idyllisch-meditative Stimmung ausgeht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020