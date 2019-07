Reizvolles Spiel mit dem Zuschauer

Gerne fordert Edan Gorlicki sein Publikum heraus. Gesellschaftliche Rituale aufzugreifen und im Kontext seiner Werke aufzuführen gehört zur Arbeitsweise des in Heidelberg ansässigen und im Rhein-Neckar-Delta schaffenden Choreographen. Vor zwei Jahren hat der aus Israel stammende Künstler in seinem Werk „Lucky Bastards“ Zuschauer über ungleiche soziale Verhältnisse abstimmen lassen. In diesem nur scheinbar demokratischen Setting verführt und manipuliert Gorlicki die Mitspieler und enttarnt dabei zugleich ein auf den Ausschluss basierendes gesellschaftliches binäres System: Mann oder Frau, Ja oder Nein?

In seinem Stück „Sexless Babe“ hat er diese Frage vergangenes Jahr wunderbar offengelassen. Nicht von einem Geschlecht und von einer Identität erzählt seine Choreographie, sondern von einer unbestimmbaren Vielfalt.

Beobachter oder Entscheider

In seiner neuen Arbeit analysiert Gorlicki das Phänomen der Entscheidung. „What do we do“ ist auch hier nicht nur Titel, sondern eine Versuchsanordnung, um mit dem Publikum zu kommunizieren. Zur Premiere fordert der Titel seine Akteure allerdings heraus, als sich eine Tänzerin verletzt. „Was sollen wir jetzt machen“ nimmt die Situation, wie sie ist. Drei statt der vier Tänzer bewegen sich auf den gekennzeichneten Feldern der Bühne im Eintanzhaus. Bald fordern sie die Zuschauenden auf, das Stück mitzugestalten. Soll die nächste Bewegungssequenz gerade oder gekrümmt verlaufen, ernst oder witzig aussehen?

Dieses interaktive Spiel geht so weiter, bis die alles entscheidende Frage ein neues Verhältnis schafft: „Wollen Sie Beobachter oder Entscheider sein?“ Mit roten Fähnchen, die unter den Sitzen liegen, entscheidet jeder einzelne im Publikum über seine zukünftige Rolle. Und wer jetzt nur noch beobachtet, kann sich über den von anderen gestalteten Verlauf ärgern. Hat sich die eigene Passivität aber selbst zuzuschreiben.

