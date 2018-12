Reporter: Keine Spenden veruntreut

Im Fälschungsskandal um einen ehemaligen „Spiegel“-Reporter hat der Journalist bestritten, von ihm gesammelte Spenden für sich persönlich verwendet zu haben. Die syrischen Kinder, für die Leser der von ihm verfassten „Spiegel“-Reportage „Königskinder“ Geld gaben, existierten aber nicht. Wie die Anwaltskanzlei Unverzagt von Have im Namen von Claas Relotius gestern in Hamburg mitteilte, habe Relotius nach Zuschriften spendenbereiter Leser angeboten, Spendengelder über sein privates Konto zu sammeln und weiterzuleiten. „Zu keinem Zeitpunkt hat er jedoch beabsichtigt, Spenden selbst zu vereinnahmen. Eine solche Verwendung ist auch nie erfolgt“, so die Anwaltskanzlei. Tatsächlich habe ihr Mandant den Spendenbetrag von insgesamt 7000 Euro aus eigenen Mitteln auf 9000 Euro aufgestockt und im Oktober 2016 an die Diakonie Katastrophenhilfe überwiesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018