Resolute Tanten mit geladenen Knarren

Anzeige

Elf Ensemblemitgliedern obliegt es, die schwierige Aufgabe zu erfüllen, als Profi gut so zu tun, als täte man das Erlernte unabsichtlich schlecht. Beispiele gefällig? Die Entsorgung der Leichenpuppen gerät so freiwillig komisch, dass sie nur noch Slapstick-Persiflage ist. Unter der Mütze verwahrte Legosteine purzeln so oft aus grüßend gelüpften Polizistenmützen, dass man nicht mehr amüsiert, sondern genervt ist. Ja, so blöd ist Komödie, seht her, was ihr Albernheitsfanatiker lustig findet.

Die persiflierte amerikanische Unsitte des eingespielten Studioapplaus’ darf ebenso wenig fehlen wie die überzeichnet doofen Polizisten Tick, Trick und Track (Dominik Lindhorst-Apfelthaler, Raphael Gehrmann und Marco Albrecht). Mit viktorianischer Schauerromantik spielt das großartige Bühnenbild von Nicole Timm, die auch für die (traditionellen) Kostüme verantwortlich zeichnet.

Anspielungen und Hosenrollen

Mit cineastischen wie musikalischen Anspielungen auf Tarantino, das „Haus Usher“ Edgar Allen Poes, den Grusellandsitz Manderley („Rebecca“), Bates Motel („Psycho“) oder Gangsterfilme spielen die USA sowie die Entstehungszeit eine große Rolle. Zweiter Weltkrieg, deutsch-jüdische Vergangenheit, Kesselring-Biographie, politisch Aktuelles, Hausinternes und Theaterwissenschaftliches werden solange zu einem übersättigten Amalgam verknetet, bis das Stück auf der Strecke bleibt. Laut lachen können da lediglich die im Zuschauerraum sitzenden Schauspielkollegen der Akteure.

Die mörderischen Brewster-Schwestern werden von Andreas Seifert (Abby) und Olaf Weißenberg (Martha) im Spitzenkrägelchen aber ohne Perücke gespielt („Deine Tanten sind zwei reizende Burschen!“), wie gesagt, die Mittel sind transparent gestaltet. Offen passiert der Umbau, altväterliche Unterhosenkomik wird durch zeitgenössische Nacktheit ersetzt (beste Spieler: Benedict Fellmer und Johann Jürgens), die goldene Broadway-Ära nimmt in Lisa Förster als Elaine gekonnt singend und tanzend Gestalt an …

„Nach fest kommt ab!“, weiß der Handwerker. Der an der Komikschraube drehende Regisseur sollte es ebenfalls wissen. „Im Stück“ bleiben nur Steffen Gangloff (Teddy), Christina Rubruck (Jonathan) und in Mehrfachbesetzung Hans Fleischmann. Den Dreh, die Figurenbehauptung zu sprengen und die Schauspieler einander mit ihren zivilen Namen ansprechen zu lassen, funktioniert definitiv nicht mehr. „Im Wohnzimmer deiner Tunten, äh Tanten“ geht es um Kantinengespräche über Kündigungen und Glaubwürdigkeit auf dem Theater. Längst ist sie davon. Und die finale Kollektiventscheidung, künftig in einer Irrenanstalt als „Inklusionsensemble“ Musicals zu spielen, fast eine gute Nachricht. Aber manche Dinge kann man eben einfach nicht glauben …

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018