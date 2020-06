Rezos Sendung mit der Maus

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich an das You-Tube-Video vor der letzten Europawahl, in dem Rezo die CDU „zerstörte“? Dieses Video war nicht ganz mein Fall, die Sprache war mir zu grell und die Schuldzuweisung für sehr komplexe Probleme zu eindeutig. Nun hat Rezo ein neues Video veröffentlich, das er die „Zerstörung der Presse“ nennt. Reißerische Aufmacher beherrscht er, obgleich das Video seriöse Ambitionen hat.

Das Interessante daran ist die zugrundeliegende Fragestellung: Gibt es nicht auch innerhalb der etablierten Medien Ansätze für eine Berichterstattung, die den sogenannten Verschwörungsmythen den Weg bereiten haben? Seine Analyse beginnt mit den zahlreichen Arztpraxis-Boulevard-Blättern. Er zeigt, wie das Geschäftsmodell dieser Blätter fast durchgehend auf Falschbehauptungen über Stars und Mitglieder von Königshäusern beruht. Schließlich geht es um die Springerpresse und die Frage, weshalb die „Bild“ in Zeiten der Pandemie auf Wissenschaftsfeindlichkeit als Klick-Instrument setzt, doch die seriösen Medien grenzen sich nicht ausreichend von ihr ab, indem sie rufen: Nicht unser Journalismus!

Vieles in Rezos Video ist Wissen, das ich im Gemeinschaftskunde-Unterricht übermittelt bekam. Beim derzeitigen Hype um Analyse-Erklär-Videos frage ich mich manchmal zwar, was in den Schulen stattfindet, wenn das, was mal mein Schulstoff war, solche medialen Sensationen zu sein scheinen. Doch dann denke ich, vermutlich ist das so wie einst „Die Sendung mit der Maus“ und „Löwenzahn“ mit Peter Lustig in meiner Kindheit und Jugend: Da kam der Schulstoff auch so rüber, das man das Rübergebrachte tatsächlich wissen und nicht nur über sich ergehen lassen wollte. Ich fürchte, das finden Rezo und Mai Thi Nguyen-Kim jetzt nicht so cool, aber ich meine das als Kompliment.

Rezos Video anzusehen, lohnt sich, weil er in seiner Analyse vor allem eines zeigt: Seine Fassungslosigkeit über den Vertrauensverlust in die Medien und darüber, wie wenig selbst seriöse Medien dafür tun, dieses Vertrauen wieder herzustellen. Rezo fordert altmodische Werte ein wie Integrität, Anstand und Faktenchecks statt Klick-Gier. Die getroffenen Hunde bellen schon, man sollte ihr Aufjaulen für eine Mediendebatte nutzen - und für Abgrenzung. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.06.2020