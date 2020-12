Mit jedem Ton beschwört er an seinem Schlagzeug die schiere Lust am Leben. Aber er tut dies mit unbändiger Klangfantasie. Lässt es klingeln und klirren, klackern und klappern, rascheln und rauschen. Vielleicht ist diese positive Grundeinstellung das Geheimnis von Mani Neumeiers verblüffender Vitalität, die er sich bis heute bewahrt hat. Dass er an Silvester 80 Jahre alt wird, hört man seinem

...