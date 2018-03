Rhythmus gibt Tönen ihr Gewicht

Anzeige

Dramatische Soli

Vor allem aber begeistert die besondere Dramaturgie von Cordula Hamachers Soli. Sie schafft enorme Spannung – mit Tempoverzögerungen, asymmetrischen Phrasen, bedächtig gesetzten Pausen, trippelnden Ton-Repetitionen, plötzlichen Intervallsprüngen und abrupten Registerwechseln. Die Mannheimerin verleiht jeder Phrase eine Bedeutung – wie eine Dichterin, die jedes Wort und jede Silbe genau abwägt. Das klingt auf Tenor- wie auf Sopransaxofon völlig klischeefrei. Das kleinere Horn spielt Hamacher mit verblüffend beschwingter Leichtigkeit, etwa in der Art des heute leider fast vergessenen Lucky Thompson – ein wenig heitere Süße muss bei einer Band namens Feinherb natürlich schon sein.

Schließlich steuert die Frau an der Gitarre im wahrsten Sinn des Wortes hintergründige, kühl konstruierte Klang-Vignetten bei. Äußerst sorgsam setzt sie die Sound-Möglichkeiten ihrer E-Gitarre ein: lässt Phrasen schwadenhaft verwehen oder steckt sie in eine rockig-raue Hülle. Meistens aber schimmern ihre Sound-Gravuren in zurückhaltendem Kupferton. In diesem außergewöhnlichen Kollektiv, das auch die exzellenten Kompositionen gleichmäßig unter sich aufgeteilt hat, spielt sich niemand in den Vordergrund. Und das ist gut so. Sehr gut sogar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018