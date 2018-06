Richard Clayderman plant Konzerte in Teheran

Anzeige

Teheran (dpa) – Der französische Pianist Richard Clayderman will in der kommenden Woche sechs Konzerte in der iranischen Hauptstadt Teheran geben.

«Ich fühle mich geehrt, im Iran zu sein und zum ersten Mal vor den gastfreundlichen Persern spielen zu können», sagte der 64-Jährige nach seiner Ankunft in Teheran am Freitag.

Er habe für das iranische Publikum auch einige Überraschungen. Zuvor müsse er aber noch die endgültige Genehmigung für die Konzerte in der Grand Music Hall mit dem Außen- und Kultusministerium koordinieren, so der Pianist laut Nachrichtenagentur Isna.