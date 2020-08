Richter-Fenster ab September zu sehen

Nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten will das Benediktinerkloster im saarländischen Tholey seine Abteikirche mit neuen Fenstern des Künstlers Gerhard Richter am 20. September öffnen. Zur Eröffnung würden die Fenster von Richter komplett eingebaut sein, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Abtei Tholey, Thorsten Klein. Die drei großen Fenster sind in München in den Glaswerkstätten Gustav van Treeck gefertigt worden. Die Herstellung sei für die bayerische Hofglasmalerei „eine ganz besondere Herausforderung“ gewesen, sagte Geschäftsführerin Katja Zukic. Künstler Richter (88) hat den Mönchen in der Abtei St. Mauritius seine Kunst geschenkt. lrs

