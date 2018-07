Roben, Miniröcke und Totenkopf-Pantoffeln

Anzeige

Das hat sich seit Katharina Wagner geändert. Seit sie Festivalchefin ist, also 2008, gab es nicht nur eine intensive Auseinandersetzung mit der vor allem nationalsozialistischen Vergangenheit, die nun im neuen Band „Sündenfall der Künste?“ (Bärenreiter) zusammengefasst wird. Es gab nicht nur neue, im Falle Frank Castorfs zuvor auch undenkbare Regiehandschriften. Und es gab nicht nur eine Verteilung der Macht an der Spitze.

Steigende Preise

Es gab auch einen radikalen Demokratisierungsprozess. Allein der Kartenverkauf über Internet führt dazu, dass (fast) jeder die ab 2019 je nach Kategorie im Preis um 20 bis 30 Prozent steigenden Tickets kaufen kann – klar: wenn er es sich leisten kann.

Man sieht das an der Publikumsmixtur. Zwischen den in edle Stoffe gewandeten Promis, den Experten und Wagnerjüngern mischen sich mehr und mehr Menschen in Alltagskleidung unterschiedlicher Kulturen – von Kaftan, Tunika und Pluderhosen bis hin zu Blue Jeans, Minirock und Shorts ist 2018 (fast) alles vertreten.

Sicher, Wagner hätte das gefallen, wollte er doch Kunst fürs Volk schaffen. Wenn aber im Zuge einer allgemeinen Mutikulti- und Konsensgesellschaft den Festspielen die Kontroverse abhanden käme, wenn, etwa mangels Vorbildung oder ästhetischer Urteilskraft, nicht mehr gestritten würde – es wäre das Ende des Faszinosums Bayreuth.

„Moralische Reibung erzeugt intellektuelle Energie“, meinte der Soziologe und Friedenspreisträger von 2006, Wolf Lepenies. Gerade am Grünen Hügel konnte man genau das Jahr um Jahr förmlich mit den Händen greifen. Zumindest das müsste dringend so bleiben.

