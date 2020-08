Mit meinem ersten Plattenspieler habe ich neben „Shapes Of Things“ von den Yardbirds, „19th Nervous Breakdown“ von den Rolling Stones und „Keep On Running“ von der Spencer Davies Group auch mein erstes Album gekauft: Beethovens 5. Sinfonie in der Einspielung von den Berliner Philharmonikern mit Herbert von Karajan. Fortan lief in meinem Zimmer in einträchtiger Gemeinschaft sowohl revolutionärer britischer Rhythm & Blues als auch der revolutionäre Vollender der Wiener Klassik. Beide Musiken in ihrer Zeit möglicherweise aufrührerisch und nonkonformistisch.

Beethoven war ein Popstar wider Willen, der es immer wieder vorzog, sich der Öffentlichkeit zu entziehen. Sowohl die öffentliche Pose als auch der Rückzug gefiel mir in der Musik und in der Haltung des Komponisten und der Rockstars.

Als 13-Jähriger hatte ich eine Beethoven-Biografie in Romanform in die Hand genommen und nicht mehr aus der Hand gelegt, bis ich sie wie ein Heldenepos verinnerlicht und verklärt hatte. Mein Motto war fortan nicht „Roll over Beethoven“, sondern „Rock ‘n’ Roll und Beethoven“. Beide waren Teil meiner selbstgewählten musikalischen Sozialisation. Die erste Band, in die ich als Rookie mit knapp 16 einstieg, hieß bereits vor meinem Einstieg ... wie wohl? Ja, „The Beathovens“... nomen est omen...

„Rock ’n’ Roll und Beethoven“ beschreibt meine Leidenschaft im Musikmachen und in der Vermittlung, in der immer die Neugier an der Diversität und an unterschiedlichen Zugängen und Herkünften die entscheidende Rolle spielt und in der die Liebe und Leidenschaft in Musik der unbegrenzbare Treibstoff ist: Rock on Beethoven.

Udo Dahmen wurde 1951 in Aachen geboren. Der Schlagzeuger ist künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages das ganze Jahr über Prominente über ihr Verhältnis zum Komponisten.

