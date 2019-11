Rock-Röhren teilen sich Bühne

Der ehemalige Survivor-Sänger Dave Bickler („Eye of the Tiger“) und Sängerin Robin Beck („First Time“) teilen sich am Donnerstag, 11. Juni, die Bühne bei einem Konzert in der Würzburger Posthalle. Sie spielen jeweils eine 60-minütige Show mit all ihren Hits. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Robin Beck bekam in der 80ern das Angebot, den Song „First Time“ für einen Werbespot zu singen. Die Popularität des Liedes war so groß, dass man sich Ende desselben Jahres entschloss, „First Time“ auch als Single zu veröffentlichen. Der Song war in Europa sehr erfolgreich und kletterte in vielen Ländern auf Platz 1 der Singlecharts. Robin Beck nahm daraufhin 1989 das Album „Trouble or Nothin“ auf, das mit „Save Up All Your Tears“ und „Tears in the Rain“ zwei weitere Singles enthielt, die sie in die Top Ten in Europa brachte.

Grammy-Gewinner Dave Bickler war Sänger der amerikanischen Band Survivor, die ihren großen Durchbruch 1982 hatten. Sie wurden von keinem Geringeren als Sylvester Stallone gefragt einen Song zu seinem Film „Rocky III“ beizusteuern. „Eye of The Tiger“ wurde zum größten Hit der Band und führte sieben Wochen die Billboard Charts an. Der Song gewann einen Grammy Award und wurde für den Academy Award (Oscar) nominiert.

Dave Bickler wird in Würzburg natürlich auch die Hymnen „I Can’t Hold Back“ und „Burning Heart“ singen.

