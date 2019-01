Rockband Kiss auf Abschiedstour

Die Rockband Kiss („I Was Made For Loving You“) startet im Januar ihre letzte große Welttournee. Der Grund für das angekündigte Karriereende? Ihre berühmten bis zu 50 Pfund schweren Kostüme werden den gealterten Musikern zu schwer. „Wir können das nicht ewig machen, das ist körperlich unmöglich“, sagte Sänger und Gitarrist Paul Stanley – inzwischen 66 Jahre alt – der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Im Frühjahr spielen Kiss in Deutschland (27.5.: Leipzig, Messepark, 31.5.: München, Königsplatz, 2.6.: Essen, Stadion, 4.6.: Berlin, Waldbühne, 5.6.: Hannover, Expo-Plaza, 6.7.: Iffezheim, Rennbahn). dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.01.2019