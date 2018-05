Rockefeller-Auktion bricht Rekorde

Anzeige

New York (dpa) - Die Kunstsammlung des gestorbenen US-Milliardärs David Rockefeller ist die bisher teuerste versteigerte Privatkollektion.

Bei der Auktion über mehrere Tage kamen in New York bis Donnerstag vorläufig 765 Millionen Dollar (642 Mio Euro) zusammen und damit fast doppelt so viel wie bei der Versteigerung des Besitzes von Yves Saint Laurent. Die Sammlung des verstorbenen französischen Modeschöpfers hatte 2009 in Paris 373 Millionen Euro eingebracht. Der Erlös aus dem Rockefeller-Besitz könnte bis Freitag auf das Dreifache steigen.

Rockefeller war im vergangenen Jahr im Alter von 101 Jahren gestorben. Versteigert werden rund 1500 Kunstgegenstände, darunter wertvolle Gemälde, Möbel, Skulpturen, Geschirr und Mode-Accessoires. Der Banker hatte zu Lebzeiten Hunderte Millionen Dollar für Kunst, Medizin und Bildung gestiftet. Auch der Erlös der Auktion bei Christie's soll seinem Willen nach gespendet werden.