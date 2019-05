Rod Stewart mit unkaputtbaren Hits in der SAP Arena

Mannheim.Rod Stewart ist super drauf. Wie alle Fußballfans gleitet er beflügelt von zwei sensationellen Champions-League-Halbfinals durch die Woche. Dass sein Herzensclub Celtic Glasgow am Samstag zuvor zum 50. Mal schottischer Meister wurde, hebt die Laune und Form des 74-Jährigen beim Konzert in Mannheimzusätzlich. Noch inbrünstiger als gewohnt widmet er seinen „Bhoys“ in Grünweiß den Refrain „You’re

...