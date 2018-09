Roland-Stiftung unterstützt Marbach

25 Dichterporträts des Künstlers Werner vom Scheidt schenkt die Mannheimer Ike und Berthold Roland-Stiftung dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Überreicht wird die Schenkung laut einer Mitteilung der Stiftung morgen durch Berthold Roland persönlich. Die größtenteils signierten grafischen Blätter stellten Autoren wie Alfred Döblin, André Gide, Elisabeth Langgässer, Hermann Hesse, William Shakespeare, Martha Saalfeld oder Bernhard Shaw dar. Bisherige Schenkungen der Stiftung gingen seit 2007 unter anderem an das Goethe-Museum Rom, den Louvre und die französische Nationalbibliothek in Paris, an das Schloss Villa Ludwigshöhe, das Purrmann-Haus sowie Feuerbach-Museum in Speyer. tog

