Roland-Stiftung vergibt Kunstpreise

Der Kunstpreis der Mannheimer Ike und Berthold Roland-Stiftung ist am vergangenen Wochenende in Mainz verliehen worden. Wie die Roland-Stiftung mitteilte, ging der Preis an die Künstlerinnen Margarethe Keith, lebend in Oberdiebach, und Elke Pfaffmann, wohnend in Offenbach an der Queich. Die Preisträgerinnen wurden für ihr außergewöhnlich kreatives Werk ausgezeichnet, teilte die Stiftung weiter mit. Die Preise sind jeweils mit 2500 Euro dotiert. Die Preisverleihung fand im Landesmuseum Mainz im Beisein geladener Gäste statt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Burkhard Egdorfs Komposition „Romantischer Ausnahmezustand“. nik

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019