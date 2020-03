Rolf Miller zerhäckselt im Capitol Sätze

Vorweg: Das Live-Publikum zeigt sich bei populären Großveranstaltungen in der Region bis jetzt unbeeindruckt vom Coronavirus. Wie schon bei AnnenMayKantereits Konzert am Donnerstag in der SAP Arena und Felix Lobrechts Comedy-Auftritt am Samstag in der Friedrich-Ebert-Halle bleibt auch bei Rolf Millers Gastspiel im Mannheimer Capitol kein Stuhl unbesetzt.

Der Kabarettist aus Walldürn

...