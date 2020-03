Rolf Stahlhofen startet „WIR sagen Danke“-Online-Festival

Mannheim.Der Sänger und Söhne-Mannheims-Mitgründer Rolf Stahlhofen hat gerufen – und zahlreiche Stimmen antworten: Beim Online-Festival „WIR sagen DANKE“ wollen Künstler wie PUR, Laith Al-Deen, Doro Pesch, Sebastian Fitzek, Mousse T. und viele andere am heutigen Samstag ab 18 Uhr ein zwölfstündiges Streaming-Programm gestalten, mit dem all den Helfern und Helden des Alltags gedankt werden soll, die das öffentliche Leben in den Zeiten der Corona-Krise am Laufen halten. Das von Stahlhofen - zugleich Gründer der Stiftung „Water is Right“ (WIR) - mit Musiker-Kollegen, Schauspielern, Schriftstellern, Tourtechnikern und Produktionsteams binnen nur fünf Tagen auf die Beine gestellte Festival wird unter anderem auf YouTube und Faceboook sowie vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ausgestrahlt, in dessen Mannheimer Studio-Räumen sich auch die zentrale Regie befindet. Dort bestreiten Stahlhofen und seine Begleitband - im gebotenen Sicherheitsabstand zueinander – mit dem Song „Besser jeden Tag“ den soulig-seelenvollen Auftakt der langen Konzert- und Kleinkunstnacht. Sänger Max Mutzke wird als erster Gesprächspartner per Video zugeschaltet, anschließend präsentiert das Elektropop-Duo Glasperlenspiel im eigenen Home-Studio die Stücke „Echt“, „Royals & Kings“ und „Geiles Leben, bevor der Sänger und Gitarrist Gastone (alias Giuseppe Porrello) im RNF-Studio mit Stahlhofen und Band „Nur für Dich“ und „Shake It“ spielt. Stahlhofen ermuntert hierbei die Besucher die Balkontüren aufzureißen, denn: „Dieser Abend geht für alle raus!