Rolf Stahlhofen und die Söhne treten auf

Die Söhne Mannheims, Sänger Rolf Stahlhofen und weitere Gastmusiker geben am Samstag, 25. Dezember, um 20 Uhr ein hochkarätig besetztes Benefizkonzert im Mannheimer Rosengarten. Das hat die Agentur BB Promotion am Freitag mitgeteilt. Das Konzert findet demnach statt zu Gunsten der Stiftung WIR (Water Is Right), die weltweit Wasser als Menschenrecht einfordert, und des Vereins Aufwind Mannheim e.V., der sich um sozial benachteiligte Kinder kümmert. Karten sind ab Samstag, 12. Oktober, zum Preis von 40 Euro (plus Gebühren) erhältlich unter www.tickets-direkt.de und unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. gespi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019