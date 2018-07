Roman über Hauptmann

Anzeige

Hans Pleschinskis furioses Epos „Wiesenstein“ stellt Gerhart Hauptmann – heute fast vergessen – für ein ganz neues Publikum so virtuos wie kenntnisreich zur Diskussion. Geboren 1862 und gestorben 1946 in Schlesien, prägte Hauptmann die deutsche Literatur der Zeit wesentlich. Pleschinskis überaus präzises, höchst lebendiges Porträt beleuchtet dessen letzte Lebensphase minuziös. Das Buch setzt mit der Schreckensnacht von Dresden ein, als Hauptmann, dort zur Kur, den Untergang seiner geliebtesten, ihm schönsten Stadt hilflos miterleben muss. Wie aber weiter? Gerhart H., von Ehefrau nebst Sekretärin und Masseur begleitet, reist gen Osten, heim nach Wiesenstein in Schlesien. Diese Fahrt ist so traumatisch wie chaotisch, ein Totalkontrast zum fest gefügten Wiesensteiner Alltag. Dort führt H. inmitten seiner Entourage – nebst den Genannten Diener, Zofe, Köchin, Gärtner, Hausmeister und Archivar – ein abgehobenes, vom Krieg fast unberührtes Leben, bis das Schicksal der Vertreibung auch das polnische Agnetendorf erreicht. In Rückblenden ordnet der Roman das Œuvre des Nobelpreisträgers mit viel Empathie, ja Ehrfurcht in den Kontext seiner imposanten Chronik des Unangepassten, doch zuletzt als Naziprofiteur Belasteten, ein. Eine subtile, profunde Studie. DSS

„Wiesenstein“ Roman. C. H. Beck, München. 554 Seiten, 24 Euro.