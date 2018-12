Roman ums Bauhaus

Theresia Enzensberger kommt zur richtigen Zeit. Ihr Roman „Blaupause“ trifft mit dem großen Jubiläum zusammen, dass mit 100 Jahren Bauhaus im kommenden Jahr gefeiert wird. Doch zunächst tritt sie in der Mannheimer Kunsthalle auf. Hier wird gerade die Ausstellung „Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie“ gezeigt. Auch sie setzt sich mit dem Jahrzehnt zwischen 1920/30 auseinander. Und im begleitenden Programm „Labor für Weitsicht“ lädt die Kunsthalle zu Abendvorträgen ein, die sich aus dem Kontext der Ausstellungen ergeben. Die Direktorin Ulrike Lorenz zeigt sich gespannt, wie die Bauhauszeit statt wissenschaftlich in Form eines Romans lebendig gemacht wird. Natürlich hat auch ihr Gast Enzensberger vor Ort recherchiert und viele Publikationen über diese Zeit gelesen. Ihre Figuren haben dann ihr Eigenleben entwickelt, sagt Theresia Enzensberger, und so erfahren die Hörer von der Heldin Luise, die in der Weimarer Kunstschule ein Architekturstudium anstrebt. Der Roman ist in der Ich-Perspektive erzählt. Luise nimmt ihre Hörer mit in das Büro des Bauhaus-Direktors. Mit zu Walter Gropius, dem Pionier moderner Architektur. „Ihre Zeichnungen haben Potenzial“, sagt er. Und Luise ist aufgenommen.

Diskriminierende Ansichten

Die Erzählung ist flüssig, und gerne hört man die Geschichten um Freundschaft, von den Jüngern um den Bauhaus-Meister Johannes Itten, ihren „Mönchskutten“ und von turbulenten Drachenfesten. Enzensberger gibt Einblick ins Studentenleben, lässt die Liebe nicht aus und auch nicht, dass Frauen für ein Studium nicht erwünscht waren. „Frauen haben Probleme mit dreidimensionalem Sehen“ ist die Antwort auf eine von Luise angefertigte Skulptur. Das Thema Frauenrechte, der Durchbruch zur Moderne ist zwar gestreift, und am Ende erfährt man auch vom künstlerischen „El Dorado“ in Berlin. Ein Weltbild der Arbeiter wird in „Blaupause“ nicht gezeigt. „Das 20. Jahrhundert fasziniert“, sagt Lorenz am Ende, „obwohl es viele ökonomische wie politische Konflikte gab.“

