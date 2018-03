Romantik und große Liebe

Anzeige

Eines der romantischsten Musicals, „Die Schöne und das Biest“, ist zurück. Das Märchen von der einen und wahrhaftigen Liebe, die alle Hindernisse überwindet, wird das Publikum im Frühjahr wieder verzaubern und mitnehmen in die wunderbare Welt der mitreißenden Emotionen. Am Samstag, 7. April, ist „Die Schöne und das Biest – Das Musical“ um 20 Uhr auch in Heilbronn in der Harmonie zu erleben.

Geschichte der schönen Bella

„Die Schöne und das Biest“ – seit Jahrzehnten ist diese Geschichte ein Garant für großartige Unterhaltung. Es ist die Geschichte der schönen Bella, die aus Liebe zu ihrem Vater in einem verwunschenen Schloss gefangen wird.

Dieses gehört dem schrecklichen Biest, einem Prinzen, der wegen seiner Selbstsucht verzaubert wurde und nur durch wahre Liebe von seinem Schicksal erlöst werden kann. Während sich Bella trotz ihrer Angst zunächst mit den ebenso verwunschenen Schlossbewohnern anfreundet und dem Biest langsam näherkommt, erliegt auch der Zuschauer nach und nach seinem wilden Charme. Denn hinter dem grausigen Äußeren verbirgt sich ein wahrlich gutes Herz. Das erkennt auch Bella in einem spannenden Finale, in dem sie ihm schließlich ihre Liebe gesteht und ihn so von seinem Fluch befreit.