Romantik und Klassik verschwimmen

„Mozart, ein Romantiker?“ Dieser Frage geht das Mozartfest 2019 nach. Bei 75 Veranstaltungen in 26 unterschiedlichen Spielorten soll jeder Zuhörer dies für sich selbst beantworten. So jedenfalls wollen es Intendantin Evelyn Meining und Geschäftsführerin Katharina Strein, die bei der Vorstellung des Programms am Freitag im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg zu neuem Denken anregten.

Vom 24. Mai bis 23. Juni steht der mutige Bruch zur Einordnung ins Epochendenken im Mittelpunkt. Klassik und Romantik schließen sich nicht aus, sondern „lassen sich als Einheit verstehen“, findet Meining. Sie lädt ein zum Mitdenken und Miterleben von Musik, sich selbst einen Reim auf die aufgeworfene Frage zu machen.

Neues Auftragswerk

Die Romantik, der Blick auf das Gefühl, findet sich auch im Werk des Genies wider – allen voran in der „Bildnis“-Arie seiner Oper „Die Zauberflöte“ und vor allem in der Oper „Don Giovanni“. Sie ist der Ausgangspunkt für eine Reihe von Veranstaltungen von der Oper im Kaisersaal der Würzburger Residenz bis zum Auftragswerk für das Festival als Multimedia-Collage von Sounddesigner Paolo Bragaglia und dem Multimediakünstler Lillevan. So sei Mozart auch ein wichtiges Zentrum für das künstlerische Schaffen der Romantiker im 19. Jahrhundert geworden, sagt Meining.

Der Startschuss für die 98. Festivalreihe wird am 24. Mai fallen, wenn Julian Prégardien Schnittstellen zwischen Klassik und Romantik zusammen mit dem Freiburger Barockorchester aufzeigt. Die Breisgauer musizieren als Originalklangorchester authentisch mit damals üblichen Instrumenten.

Julian Prégardien ist nicht nur in Europa ein gefeierter Tenor und gefragter Liedsänger. Für die Programmvorstellung war der Mittdreißiger eigens aus Montréal angereist. Denn 2019 ist Prégardien „Artiste étoile“ und hat vor zwei Jahren seine Idee der „Odeon Lounge“, also Clubatmosphäre beim Mozartfest zu schaffen, verwirklicht. Der „Don Giovanni“ sei übrigens der Grund gewesen, warum er Sänger werden wollte, erzählt er mit einem Lachen und fügt an, dass er als Tenor diese Bariton-Rolle nie singen werde.

Beim Festival wird er bei fünf Projekten in sieben Konzerten zu erleben sein. Unter anderem mit dem Pianisten Kit Amstrong, der 2016 Artiste étoile war, wird Schubert Zyklus „Winterreise“ erklingen (5. Juni) – in der Manier, wie Clara Schumann die Lieder präsentierte.

Sie hatte 1862 bei ihrer Aufführung Schubert in Dialog mit Mozart gesetzt. Diesen dramaturgischen Ansatz haben die beiden Künstler aufgearbeitet.

Der großen Mozart-Interpretin Clara Schumann ist zu ihrem 200. Geburtstag ein Part mit vier Konzerten gewidmet, unter anderem mit Ragna Schirmer und Lise da la Salle. Dazu kommen Lieder von Clara Schumann, bearbeitet von Aribert Reimann.

Nicht nur konsumieren

„Der Musikhörer ist kein Konsument, sondern darf verantwortungsvoll mitwirken“, sagt Prégardien. Und er steht für reflektierendes Musizieren. So dürfen die Zuhörer bei einigen Konzerten mit den Musikern „auf ein Glas“ ins Gespräch kommen – und auch beim Nachklang im Echo-Raum, der als neues Format an das Konzert des Abends anknüpfen will.

Unter den 26 Spielstätten in und rund um Würzburg ist einmal mehr das Kloster Bronnbach. Dr. Matthias Wagner freut sich besonders auf den Abend mit Corinna Harfouch am 15. Juni, die rund um Mörikes Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ ein musikalisch-literarisches Programm über Frauenfiguren in Mozarts Werk zusammengestellt hat. Begleitet wird die Schauspielerin von Hideyo Harada am Klavier.

Das für Wagner hochattraktive Festival macht seit mehr als einem Jahrzehnt Station an der Tauber und begeistert das Publikum auch mit seinem herrlichen Ambiente. Den passenden Rahmen bietet das Kloster auch für Kinderaufführungen, am 16. Juni wird man mit „Don Giovanni“ zu Gast sein.

Müller-Ruppert mit dabei

Zur Romantik gehört für Intendantin Meining auch die Natur. Deshalb geht das Mozartfest an den Feiertagen raus in Wald und Flur. Bei den musikalisch-literarischen Wanderungen am Nikolausberg wird Stefan Müller-Ruppert aus Buchen als Rezitator die literarische Romantik der Mainmetropole ergründen. Und dabei kommen Schriftsteller zu Wort, die die Stadt in höchsten Tönen gepriesen haben – darunter auch Goethe mit seinem Lob über den Wein am Stein.

Das Komponistenporträt widmet sich 2019 der gebürtigen Koreanerin Unsuk Chik, die Mozart als eines ihrer inspirierenden Vorbilder bezeichnet. Die Ligeti-Schülerin hat eigens eine neue Fassung einer Suite aus ihrer Oper „Alice in Wonderland“ geschrieben und wird zeitgenössische Musik zum Festival bringen.

Das kulturelle Aushängeschild will ein breites Publikum ansprechen. Sich mit Musik auseinanderzusetzen, geht beim Mozartfest in einer großen Vielfalt vom klassischen Konzert über junge Formate wie die Odeon-Lounge bis zum Mozart-Tag in der Würzburger Innenstadt und den Kinderkonzerten. dib

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018