„Romeo und Julia“ in modernen Zeiten

Die Geschichte von Romeo und Julia, deren Liebe wegen ihrer verfeindeten Familien tragisch endet, ist zeitlos. Das Junge Nationaltheater bringt nun eine eigene Fassung des Klassikers von William Shakespeare auf die Bühne: „Romeo und Julia – The next generation“. Die Inszenierung für Jugendliche ab 14 Jahre feiert am Freitag, 1. Juni, um 18.30 Uhr im Saal des Jungen Nationaltheaters in der Alten Feuerwache Premiere.

Während der Vorstellung können die Zuschauer durch einen Chat den Verlauf der Geschichte bestimmen. Zudem unterstützt eine Liveband das Geschehen auf der Bühne. Karten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt sieben Euro) gibt es unter 0621/1680-302 oder www.nationaltheater-mannheim.de. Dort gibt es auch Informationen zu weiteren Vorstellungsterminen. tge