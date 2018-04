Romy-Preise: Iris Berben als Star des Abends gefeiert

Anzeige

Wien (dpa) - Mit einem Plädoyer für Demokratie hat Iris Berben die «Romy» für ihr Lebenswerk als Schauspielerin entgegengenommen. Politische Statements zogen sich Samstagabend wie ein roter Faden durch die diesjährige Verleihung der österreichischen TV- und Filmpreise in Wien.

Der Satiriker Jan Böhmermann wurde bei der Gala in der Wiener Hofburg als bester deutschsprachiger Comedian ausgezeichnet und benutzte seinen Auftritt für einen Seitenhieb auf den politischen Rechtsruck in Österreich.

Doch Berben war der Star des Abends. Schon in der Laudatio machte ihr Kollege Peter Simonischek («Toni Erdmann») klar, dass sie die Platin-Romy nicht nur für ihre Karriere verdiene, sondern auch für ihr zivilgesellschaftliches Engagement. «Wir Künstler haben eine Stimme, und ich finde die müssen wir nutzen», sagte Berben in einer emotionalen Rede. «Denn wir haben etwas zu verteidigen: unsere Demokratie, unseren Zusammenhalt», sagte der 68-jährige Star und verwies auf negative Entwicklungen in Europa und anderswo. Berben feierte vor 50 Jahren ihr Schauspieldebüt. Sie war seitdem in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen («Sketchup», «Das Erbe der Guldenburgs», «Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte», «Traumfrauen») zu sehen.