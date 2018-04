Rudolf Meister gewinnt Musikpreis

Anzeige

Mannheims Musikhochschulpräsident Rudolf Meister ist für seine DVD-Aufnahme „Maximum Reger“ bei den BBC Music Awards mit dem Jury Award 2018 des BBC Music Magazines geehrt worden. Das teilte der Vizepräsident der staatlichen Einrichtung in N7, Ehrhard Wetz, jetzt mit. Der Film zeigt die Verwirklichung von Max Regers pianistischem Hauptwerk, den „Variationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebastian Bach“ (Op. 81). Meisters Reger-Aufnahme sei die Frucht einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Werk dieses bedeutenden Spätromantikers, so Wetz. Die ungeheure harmonische Komplexität seiner Kompositionen und die dabei verlangte Virtuosität forderten Interpreten wie Hörer bis heute aufs Äußerste. Die von Will Fraser für Fugue State Films produzierte DVD-Aufnahme ist deshalb besonders verdienstvoll. dms