Rückblick mit kritischen Tönen

Zum Schluss wendet sich Gretchen Dutschke denen zu, die nun in dem Alter sind, in dem sie damals war: „die Jungen“. Schüler. Studenten. Mittzwanziger. „Jetzt sind sie dran“, schließt sie im Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum die Lesung aus ihrem im Vorjahr im Kursbuch-Verlag erschienenen Buch „1968. Worauf wir stolz sein dürfen“ ab. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Ausstellung „Remember 68“ statt.

Das Thema Studentenbewegung, es bewegt auch mehr als 50 Jahre danach noch. Viele der Zuhörer finden keinen Sitzplatz mehr. Die meisten sind in Dutschkes Alter, haben die Studentenproteste also miterlebt. So wie auch Ulrike Seifert aus Mannheim. „Alleine der Name Dutschke weckt schon Erinnerungen an meine spannende Studienzeit, in der ich auf die Straße gegangen bin“, sagt sie im Gespräch. Gespannt sei sie, „eine Dutschke persönlich zu erleben“. Doch auch Jüngere sind gekommen. Studentin Tatjana Seliger hat die von Gretchen geschriebene Biographie über ihren Ehemann Rudi Dutschke dabei. Der Wortführer der Studentenbewegung war 1979 an den Spätfolgen eines elf Jahre zuvor verübten Attentats verstorben. Seliger bewundere die damals rebellierende Studentengeneration. „Sie haben viel riskiert und für unser heutiges Zusammenleben erreicht.“

Verurteilung von Gewalt

Gretchen Dutschke, 1942 in den Vereinigten Staaten geboren und in Berlin lebend, ist ebenfalls stolz auf das, was sie und ihre Mitstreiter sozial und politisch bewegt haben. Immer wieder betont sie, dass erst die „68er“ die damals noch junge Bundesrepublik zu einer „echten Demokratie“ entwickelt haben. Dabei vergisst Dutschke auch nicht zu differenzieren. Kritisch berichtet sie über das Frauenbild, das gleichaltrige „Machos“ und „Paschas“ in ihrer Studentenzeit hatten und verurteilt die Morde der Terroristen der Roten Armee Fraktion. „Kein Ziel ist es wert, Menschen dafür zu töten.“

Und die heutige Jugend? Die wird von Dutschke noch gelobt. „Die streikenden Schüler machen es richtig“, sagt sie über die momentan für den Klimaschutz auf die Straße gehenden Jugendlichen. seko

