Rückkehr an den Ort der Uraufführung

Der Titel des Drei-Personen-Stücks von Frank Pinkus hat in diesem Fall eine zweifache Bedeutung. Zum einen endet diese Aufführung der Boulevardkomödie so, wie sie begonnen hat, mit einem langen Kuss zwischen dem Liebes- und zukünftigen Ehepaar.

Und zum anderen kehrt das Erfolgsstück des inzwischen 59-jährigen Autors, der nach dem Germanistik-, Philosophie- und Pädagogik-Studium, Dramaturg am Altonaer Theater war, „Die kleine Bühne“ in Harburg gegründet, über 50 Theaterstücke geschrieben hat und seit 2003 Dramaturg und Schauspieler am Weyher Theater, in der Nähe von Bremen, ist, wieder an den Ort seiner Uraufführung zurück.

Diese fand nämlich 1998, unter der Intendanz von Klaus Wagner, in den Kammerspielen des Theaters Heilbronn statt. Damals spielte Ingrid Richter-Wendel die „Mama“ in der Inszenierung von Carsten Bodinus – Sigrid Ganz und Johannes Pfeiffer waren das Liebespaar – , jetzt führt sie Regie.

Das Ganze ist eine Szenenfolge in Rückblende. Offen bleibt die Frage, ob es wirklich die große Liebe ist, die Bettina Kern und Manfred Meyer zum Standesamt führt oder ob es nur die Macht der Gewohnheit oder eine Folge der Bequemlichkeit sind, dass sich zwei recht verschiedene Menschen doch noch zum Happy-End finden.

Gegensätze, die sich anziehen?

Oder sind es in diesem Fall die Gegensätze, die sich anziehen? Denn allein schon die Schilderungen ihrer gemeinsamen Erlebnisse durch Bettina und Manfred sind grundverschieden.

Das beginnt mit dem Kennenlernen, wie sie als Joggerin im Wald über ihn stolpert. War es Absicht von ihm oder nur ein Versehen von ihr? An einer Verkehrsampel begegnen sie sich wieder, sie als Autofahrerin, er als Fußgänger. War es nur ein Erschrecken bei ihm oder fuhr sie ihn gar an?

Dann treffen sie sich zum Essen beim Italiener, sie, die gerade über Fontane promoviert und die sich in der südländischen Speisekarte auskennt, und er, der Beamte des gehobenen Dienstes, der eher die Hausmannskost bevorzugt.

Da taucht auch zum ersten Marianne Meyer, seine Mutter, auf, um Bettina Kern zu inspizieren. Und sie bleibt den beiden nun auf den Fersen, als Bettina Manfred im Büro besucht und ihn verführt, auch beim ersten gemeinsamen Urlaub der zwei in der Bretagne, wo Bettina Manfred oder nach der anderen Version Manfred Bettina einen Heiratsantrag macht.

Obwohl sich Mama für ihren Manfred eine andere Frau gewünscht hätte – „etwas einfacher, keine Professorin“ – macht sie doch sozusagen gute Miene zum bösen Spiel und wartet auch noch, in Erinnerung an ihre eigene Vergangenheit und das Verhältnis zu ihrem verstorbenen Mann, mit guten Ratschlägen auf. Als Bettina und Manfred überlegen, ob sie wirklich heiraten sollen, gibt Mamas Meinung, das sei eigentlich immer so, dass man noch Angst vor dem letzten Schritt bekommt, den Ausschlag. Also wird geheiratet!

Die Bühne, ein weißer Guckkasten, mit Vorhängen an der rechten und linken Seite, ist im Wesentlichen leer, sieht man einmal von einer spanischen Wand im Hintergrund ab. Derer bedarf es, dass sich das Liebespaar umziehen kann – Mama besorgt das außerhalb der Bühne. Denn alle drei treten bei den verschiedenen Gelegenheiten in immer wieder anderer Kostümierung auf. Katrin Bayer ist, ob leger angezogen, in schwarzer Unterwäsche, in roten Pumps oder in Strandkleidung immer eine attraktive Erscheinung. Doch nicht genug damit, sie spielt die Rolle der Bettina auch mit Witz und Pfiff und zeigt ihr darstellerisches Können in der Wandlungsfähigkeit ihres Ausdrucks und in der nuancenreichen Rollencharakterisierung.

Überzeugend

Nicht minder überzeugend trifft Raik Singer den eher behäbigen, zuweilen einem Gemütsathleten gleichenden Manfred Meyer, der in seinem eher reiferen Alter im Grund noch immer ein Muttersöhnchen ist, das sich noch nicht abgenabelt hat.

Seine „Mama“, die sich zu kleiden und zu behüten weiß, die im kleinen Schwarzen mit Spitze und in einer cremefarbenen Stoffwolke aus vergangenen Zeiten auftritt, ist Elisabeth Beker, ganz Dame von Welt, die weiß, was sie will und sich auch durchsetzt.

Dass das Ganze zum Erfolg wird, dafür sorgt die Regisseurin Ingrid Richter-Wendel mit Einfallsreichtum und Können.

