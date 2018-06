Rückkehr in die Heimat

Anzeige

Immacolata Amodeo (Bild) wird ab Oktober als Nachfolgerin von Klaus Kufeld das Ernst-Bloch-Zentrum in der Walzmühl-Villa leiten. Das gab die Stadt Ludwigshafen gestern Nachmittag in der Sitzung des Kulturausschusses bekannt. Die 1961 in Süditalien geborene Literaturwissenschaftlerin wird damit auch Geschäftsführerin der gleichnamigen Stiftung des Zentrums. Für die derzeitige Generalsekretärin des Deutsch-Italienischen Zentrums für Europäische Exzellenz Villa Vigoni am Comer See ist diese neue Aufgabe auch eine private Rückkehr: Aufgewachsen ist Immacolata Amodeo nämlich in Ludwigshafen am Rhein: „Ich freue mich darauf, nach Ludwigshafen zurückzukehren, um als Direktorin des Ernst-Bloch-Zentrums tätig zu sein“, sagte sie laut Pressemitteilung der Stadt. Sie habe hier am Geschwister-Scholl-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Die Stadt sei ihr vertraut, sie verbinde viel Positives mit ihr. Amodeo: „Ich freue mich darauf, ausgehend von den Konzepten Ernst Blochs, das Profil des Zentrums weiter zu schärfen.“

Profilierte Wissenschaftlerin

Nach Universitätsstudien in Perugia in Italien, Frankfurt am Main und Siegen habilitierte sie sich 2001 an der Universität Bayreuth im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Es folgte eine Professur an der Jacobs University Bremen und eine Honorarprofessur an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie gilt als Expertin literarischer Migrationsgeschichte und als Spezialistin für Literaten und Theoretiker wie Ingeborg Bachmann, Primo Levi, Nelly Sachs, Antonio Gramsci oder Erich Fried. dms/rcl (Bild: Ludwigshafen)