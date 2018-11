Russland im Blick

Die russisch-US-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Masha Gessen (Bild) erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2019. Die 51-Jährige werde für ihr Buch „Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor“ ausgezeichnet, teilte die Stadt Leipzig gestern mit. Gessens Hinweis auf das Fehlen des demokratischen Instrumentariums der postsowjetischen Gesellschaft schärfe den Blick für die Gefährdung der eigenen demokratischen Institutionen, heißt es in der Begründung der Jury.

Bei Suhrkamp erschienen

Der renommierte Preis wird am 20. März 2019 zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Er ist mit 20 000 Euro dotiert und wird seit 1994 vergeben. Für das Buch erhielt Gessen 2017 bereits den National Book Award, einen der renommiertesten Buchpreise in den USA. Der Leipziger Buchpreis zur Europäische Verständigung zählt zu den angesehensten literarischen Ehrungen in Deutschland. Gessens Buch ist im Suhrkamp Verlag, Berlin erschienen (636 Seiten, 26 Euro) dpa (Bild: dpa)

