Sagt er beim Abschied ganz laut Servus?

Xavier Naidoo hält Anhänger und Gegner weiter mit Videoschnipseln auf dem Portal Telegram in Atem. Wie gewohnt drückt sich der Mannheimer Sänger dabei kryptisch aus: So missverständlich, dass eines der neuen Videos im Netz und von einigen Online-Medien teilweise als Absage seines Konzerts am 15. August in Ladenburg verstanden worden war. Nachdem der dortige Bürgermeister Stefan Schmutz im

...