Saison beginnt mit Paukenschlag

Mit einem Paukenschlag in jeglicher Hinsicht begann im Saal der Hochschule für Musik in Würzburg die Konzertsaison des Mainfranken Theaters. Das Philharmonische Orchester befand sich in Hochform.

Unter der Leitung von Enrico Calesso, selbst ein hervorragender Pianist, spielten die Sinfoniker mit Bernd Glemser am Klavier zwei brillante Kompositionen der ausgehenden Romantik, die unter den flinken Fingern des Solisten einen Rausch der Sinne entfachten.

Die mit markanten Paukenhieben eröffnende Burleske in d-Moll für Klavier und Orchester von Richard Strauss und der „Totentanz“ für Klavier und Orchester von Franz Liszt sind für Glemser wie geschaffen.

Gerade darin konnte er seine fulminante Klavierkunst voll entfalten. Seine opulente Anschlagstechnik von machtvoller Gebärde bis hin zu filigraner Figurenartistik brachte ein Feuerwerk farbiger Nuancen hervor. Bei der über alle Maßen selbstbewusst ausgefeilten Interpretation blieben keinerlei Wünsche offen. Glemser ließ die widerborstig-kapriziöse Burleske und ihren erhebend ausklingenden Walzer mit souveränem Charme Revue passieren. Klangfinesse und Pathos reichten sich die Hand. Calesso und seine Musiker warfen sich in munterer Korrespondenz mit Glemser in dieses schillernd flackernde Opus, in dem die melancholische Verfassung und die forsche Heiterkeit zupackend beantwortet wurden. Auch in Franz Liszts „Totentanz“ beeindruckte die vollgriffige Makellosigkeit, mit der sich der Pianist in dieses ebenfalls ungeheuer schwierige Werk hineingeworfen hatte.

Immer wieder begeisterten die vehemente Gangart und die exzellent gestandenen Bravourakte beim Eintauchen in Liszts Klangwelt, deren gewaltiges Pochen aus dem Inneren des Flügels grandios zu hören war. Steht doch in diesem faszinierenden Werk das der katholischen Liturgie entnommene „Dies Irae“ (Tag des Zorns) im Mittelpunkt der machtvollen musikalischen Aussage..

Das resolut dreinfahrende Orchester durfte sich im eingangs aufgeführten Prelude zu „Sonnenflammen“ und im Siegfried-Idyll von Richard Wagner noch erholen, da es sich überwiegend um sanft fluktuierende Lyrismen handelt, die sich gelegentlich zu kräftigeren Höhenflügen aufmachen.

Dieses ereignisreiche Konzert beklatschten die zahlreichen Zuhörer mit enthusiastischem Beifall.

Dr. Klaus Linsenmeyer

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019