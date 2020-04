Salim Güler: „Schreiben war für mich Freiheit“

Beim letzten Interview saß Salim Güler an dem Ort, an dem er arbeitet, an dem er denkt, erfindet, Inspiration einatmet und also seine Bücher schreibt. In Mannheim. In Hongkong. In Panama. Auf der ganzen Welt. Nur dort, in Cafés, könne er gut schreiben, sagt er. Und wenn er schreibt, geht es um Spannung. Millionen E-Books hat er verkauft. Thriller sind sein Metier - gern auch über Psychopathen

...