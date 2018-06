Salon zieht in die Ten Gallery

Anzeige

Fünf Jahre lang war Andrea Schröter mit ihrem ambitionierten Kultursalon im Speicher 7 zu Gast. Jetzt zieht sie mit ihren Veranstaltungen in die Ten Gallery in die Quadrate. Bereits im März hatte sie angekündigt, mit ihrem Kulturformat „an einen etwas zugänglicheren Ort“ umziehen zu wollen. Am Samstag, 16. Juni, ab 12 Uhr, wird deshalb der „Schlussakt“ im Speicher 7 begangen. Dabei stehen bis 17 Uhr noch einmal zahlreiche Vorträge und Diskussionen an. Ab 18 Uhr wird dann die Eröffnung in der Ten Gallery, T6, 10, gefeiert. Eine Anmeldung per Mail an andrea.schroeter@clubspeicher7. com ist erwünscht. tge