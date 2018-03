Salü Palu - Ex-«Tatort»-Kommisar Jochen Senf ist tot

Anzeige

Berlin (dpa) - Er hat das Saarland in alle Wohnzimmer gebracht: Der Schauspieler Jochen Senf, bekannt als Saarbrücker «Tatort»-Kommissar Max Palu, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Senf starb in der Nacht zum Sonntag in Berlin, wie sein Bruder Gerhard der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) auf Twitter darüber berichtet.

Auf dem Fahrrad unterwegs, mit Baguette unterm Arm, und nie einem Glas Rotwein abgeneigt - mit diesem Bild habe Senf erreicht, «dass das Saarland in Deutschland bis heute und zurecht als sehr frankophil wahrgenommen wird», erklärte SR-Intendant Thomas Kleist am Sonntag in Saarbrücken. Der Schauspieler habe eine Figur geschaffen, die während der Sendezeit der Palu-Krimis von 1988 bis 2005 «den Puls der Zeit traf, sehr gut ankam und gemocht wurde».