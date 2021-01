Samantha Fowler, Schauspielerin aus Mannheim

2020 sollte das Jahr für die junge Schauspielerin Samantha Fowler werden. Doch statt wie geplant im April hatte sie durch die Pandemie erst im Juli den Abschluss ihrer Schauspielausbildung an der Theaterakademie Mannheim in der Tasche. Durch den zweiten Lockdown liegt ihre Karriere wieder auf Eis: „Es gibt nur wenige Angebote und Vorsprechen für Jungschauspieler. Ein bisschen wird gedreht, aber da dran zu kommen, ist schwierig“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Zurzeit dreht die 24-Jährige kurzerhand zuhause Videos mit Monologen – und lebt ihre Kreativität auch bei der Renovierung ihrer Wohnung aus.

Die gebürtige Mannheimerin, die in der „Tatort“-Folge „Funkstille“ zu sehen war, wünscht sich Möglichkeiten, um schauspielerisch in Aktion zu treten, beispielsweise bei Werbeaufträgen in der Region. Auch Geld- und Sachspenden würden ihr helfen. Zum Beispiel kann sie Schauspielbücher, Holz und Werkzeug für Möbel sowie Filmequipment für Video-Auditions gut gebrauchen. Mehr Infos gibt es unter castforward.me/samantha-fowler. julb (Bild: Samantha Fowler)

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie dieser Künstlerin helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de

Alle Infos zur Aktion: morgenweb.de/kulturgut

