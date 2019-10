Samen-Tracht trifft VR-Brille auf der Buchmesse

Eine Buchhändlerin zieht sich eine klobige Brille über den Kopf, setzt den Kopfhörer auf und schnallt sich kleine Kästchen an die Füße. Der erste Schritt ist wackelig, dann läuft sie los. In der virtuellen Realität von „Vonderland“ ist sie ein Hase. Die Messehalle 4.1. ist verschwunden – wir sind auf einer tropischen Insel im Sonnenuntergang. Die Frankfurter Buchmesse macht sich in diesem Jahr auf den Weg in die Zukunft des Erzählens.

VR, AR, KI – es wimmelt von Abkürzungen: Virtuelle Realität, Augumented (erweiterte) Reality, Künstliche Intelligenz sind nur einige davon. 800 Quadratmeter hat die Messe freigeräumt für das neue Areal. Holger Volland, Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse (wo Norwegen dieses Jahr Gastland ist) ist Autor des Buchs „Die kreative Macht der Maschinen“. Er sagt: „Es gibt immer mehr Technologien, die in der Lage sind, Geschichten zu erzählen. Wir wollen diese Technologien erfahrbar machen.“

360-Grad-Video und weiteres

Gerhard Lauer ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Digital Humanities in Basel. Dass sich die Buchmesse mit Technik beschäftigt, findet er richtig. „Der Sinn einer Messe ist es, Orientierung zu gewinnen. Verlage und Buchhändler wollen wissen: Wo geht die Reise hin?“ Im Streit um Urheberrechte hätten Print-Verlage und Online-Anbieter im Dauerstreit gelegen – heute säßen beide Seiten zum Glück „nicht mehr im Graben“. Im Gegenteil, es gebe „ein neues Miteinander von digitaler und analoger Welt“.

Um die Zukunft erlebbar zu machen, hat sich die Buchmesse Expertenwissen ins Haus geholt. Das seit 2016 vor sich hindümpelnde Messeareal „The Arts+“ wurde mit der „Biennale des Bewegten Bildes“, B3, verschmolzen. Gemeinsam haben die Kooperationspartner 25 VR-Werke auf die Messe geholt. Es gibt ein 360-Grad-Video, eine um die Ecke laufende Riesenleinwand mit 3D-Filmen, eine animierte historische Karte aus dem alten China, und vieles mehr. Das Munch-Museum in Oslo lässt Künstliche Intelligenz eine Ausstellung kuratieren: Ein Algorithmus errechnet aus Bildern und Texten des norwegischen Malers den „emotionalen Farbton“ und sucht aus einer Datenbank die passende Musik dazu aus. Die BUX-App bietet Video- und Audiorundgänge durch Zürich auf den Spuren von Gottfried Keller oder James Joyce, bei denen ergänzende Erklärungen (AR-Elemente) zugewählt werden können.

Wie sieht die Buchbranche in zehn Jahren aus? Unser „Hunger nach Geschichten“ wird der gleiche sein, sagt Prof. Lauer, nicht aber die Art und Weise, wie wir sie teilen. „Es wird mehr Möglichkeiten, mehr Medien, mehr Formate geben. Wenn wir das Buch einbetten in unsere digitale Umwelt, dann hat es eine Chance.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019