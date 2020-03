Samuel Koch vorsorglich in Quarantäne

Weil der Mannheimer Schauspieler Samuel Koch (Bild) sich wegen der Corona-Epidemie vorsorglich in häuslicher Isolation befindet, fällt die Vorstellung von „Der Steppenwolf“ an diesem Samstag, 7. März, am Nationaltheater Mannheim aus. Das bestätigte das Haus am Goetheplatz am Freitagmorgen auf Anfrage.

Grund für die Quarantäne sei, „dass Samuel Koch am Rande einer Veranstaltung in Karlsruhe am 26. Februar Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, so das Theater, das seit Beginn Isolation vom 28. Februar in engem Austausch mit Koch und dem Gesundheitsamt steht. Nachdem Koch am 3. März negativ auf das Coronavirus getestet worden sei, geht das Theater davon aus, dass die Isolation wie vorgesehen am 10. März ende. „Es besteht und bestand somit zu keinem Zeitpunkt ein Risiko für unser Publikum und unsere Mitarbeiter, sich aufgrund der Situation von Samuel Koch mit dem Coronavirus anzustecken.“ dms

