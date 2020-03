Samuel Koch: "Zu viele klagen, ohne zu leiden"

Mannheim.Der Mannheimer Schauspieler Samuel Koch ist wegen der Corona-Epidemie in häuslicher Isolation. Vorsorglich. Die Vorstellung von „Der Steppenwolf“ am 7. März am Nationaltheater (NTM) fällt deswegen aus. Koch hatte am Rande einer Veranstaltung in Karlsruhe Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Was macht das mit dem Schauspieler? Ein Gespräch - am Telefon,

...