Sanftmütig und aufwühlend zugleich

Gleichsam im Vorgriff zu den Totenfeiern an Allerseelen führte die Würzburger Dommusik Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem KV626 im Kiliansdom auf. Vorangestellt war Karl Amadeus Hartmanns Trauermusik „Tränen des Vaterlandes“ nach Texten von Andreas Gryphius.

In diesem 1636 verfassten Sonett beschreibt der Barockdichter unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges, wie der Krieg mit seinen Gräueltaten nicht nur das Land in Schutt und Asche verwandelt, sondern jeden Einzelnen in seinem Innersten trifft.

Kurz nach Beginn der innigen, verhalten ausbrechenden Komposition Hartmanns ist das Lied „O Welt ich muss dich lassen“ zitiert, eingebettet in den Klang mild dahinfließender Streicher. Der Münchner Komponist gilt vor allem als bahnbrechender Symphoniker seiner Zeit, der mit den Mitteln der Musik gezielt eine pazifistische Botschaft zu vermitteln wusste, rückblickend auf die unselige Nazizeit, die mit dem Krieg unsägliches Unheil über die Welt gebracht hatte.

Schon hier zeigte die Camerata Würzburg unter dem Dirigenten Alexander Rüth, wie behutsam dieses Orchesterensemble diese Musik intim nachzuzeichnen versteht. Die feinfühlige Gestaltung der Totenmesse Mozarts mit markant ausgeführten Erschütterungen in der Sequenz „Dies irae“, im „Confutatis“, im „Rex tremendae“ oder im Jubelchor des „Sanctus“ verfehlte nicht ihre Wirkung. Hingegen verströmten das „Recordare“ und „Lacrimosa“ eine tiefe Besinnlichkeit, die zu Herzen ging.

Mit dem Würzburger Domchor, der Mädchenkantorei und dem Herrenchor der Würzburger Domsingknaben erlebten die Zuhörer ein diszipliniertes Ensemble, das sich rhythmisch und dynamisch zu einem homogenen Gesamtchorklang zusammenfand, so dass etwa rasche polyphon gesetzte Abläufe nicht aus dem Ruder gelaufen sind.

Selbst die überraschend flüssig gewählten Tempi hielten dem Ablauf solchen Konzertierens durchwegs stand. Das fein aufeinander abgestimmte Solistenquartett mit Magdalene Harer, Sopran, Nora Steuerwald, Alt, Clemens Bieber, Tenor und Magnus Piontek, Bass begeisterte nicht nur durch die Schönheit der Stimme, die sich charakteristisch in den Text einfühlte, sondern auch durch eine gewisse Unaufdringlichkeit, welche die Worte des Requiems ungetrübt erhöht hatte.

Gemeinsam waren den Chören und den Solosängern die Aufmerksamkeit und Unbedingtheit, mit der sie den sensiblen Vorgaben des Domkantors exakte Folge leisteten. Den Musikern gelang ein ausgewogener menschlicher Gesang, der die Zentren des Requiems bald sanftmütig, bald aufwühlend ausgestaltete.

Mit seinem Dirigat wollte Rüth nicht irgendwelche Ausrufezeichen setzen. Seine kompromisslos wirkende Gangart durch die Partitur setzte Trost und Verzweiflung wider jegliche balsamische Süße. Nach langem Applaus verließ das zahlreiche Publikum beeindruckt den Dom.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018